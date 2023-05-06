Алексей Пугачев: «Никто и никогда не сможет диктовать России как ей жить»

Участник СВО лейтенант Алексей Пугачев принял участие в Республиканской акции «Знамя Победы», прошедшей 6 мая в городе Каспийске.

Он поделился с нашей редакцией своими впечатлениями от мероприятия. «Для меня большая честь принимать участие в открытии акции «Знамя Победы». 78 лет назад в такие же майские дни фашистская нечисть была выдворена из Европы, нашей земле был возвращён мир.

Но, к сожалению, спустя почти восемь десятков лет нацистское отребье вновь старается поднять свою голову и диктовать нашей стране как нам жить. Как известно, желающих сделать это и ранее было немало, но никто ещё не смог поставить Россию на колени, и не сможет никогда! Сегодня здесь, на этой площади я вижу большое количество молодёжи, школьников. Они должны видеть и знать цену Победы в Великой Отечественной войне, помнить и чтить память наших отцов и дедов», — сказал лейтенант.

Источник: Мирмол