Алексей Гасанов подчеркнул важность быстрого решения выявленных через ЦУР проблем

Руководитель администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов провёл совещание по проблемным вопросам, выявленным ЦУРом.

«Информация, поступающая от ЦУРа – один из приоритетов в принятии решений органов исполнительной власти, Правительства Дагестана. Это важный канал «обратной связи» с жителями региона, и нельзя допускать, чтобы просьбы и жалобы граждан оставались без должного реагирования.

Наша совместная работа направлена, прежде всего, на повышение уровня оперативного взаимодействия с населением, в том числе через социальные сети, где дагестанцы делятся своими насущными проблемами», – отметил Гасанов.

Выявлено, что большая часть обращений через соцсети связана с проблемами ЖКХ. Это: перебои с отоплением, газоснабжением и водой.

Гасанов отметил, что задача власти состоит в том, чтобы каналы связи с населением были эффективно организованы и налажены, поскольку люди ждут от нас конкретных результатов.