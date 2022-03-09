Александр Новак и Сергей Меликов обсудили газификацию и проблемы в ЖКХ

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провел встречу с Главой Дагестана Сергеем Меликовым. Говорили об увеличении инвестиционной привлекательности республики и ее социально-экономического развития.

Подробно остановились на программе устойчивого развития предприятий ТЭК и ЖКХ. Говорили о совместной работе с ПАО «Газпром» по повышению газификации сел. К 2025 году уровень газификации в республике достигнет 80%.

Вице-премьер также подчеркнул необходимость снижения безработицы в республике, повышение платёжной дисциплины среди потребителей и сетевых организаций.