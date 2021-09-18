Альберт Эседов: «Серьёзных нарушений, связанных, к примеру, с вбросами наши наблюдатели пока не зафиксировали»

В принципе, в первый день голосования, как оказалось, наблюдатели других партий и кандидатов серьёзных нарушений не зафиксировано, что и подтверждает и Избирком РД.

«В первый день голосования в штаб поступали сообщения с нескольких УИК по поводу того, что членов комиссии с правом совещательного голоса от Яблоко не допускают до наблюдения за выборами на участки. По сигналу от штаба Избирком РД реагировал, допуск получали оперативно.

Конечно же, любые нарушения должны быть расценены как серьёзные. Мы все хотим, чтобы ничто не мешало свободному волеизъявлению граждан, чтоб их голоса сохранились и отразились по итогам выборов в конкретные депутатские мандаты», — говорит Альбер Эседов.