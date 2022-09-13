Актуальные вопросы, выявленные ЦУР РД, обсуждены под руководством Алексея Гасанова

За период с 12 августа по 11 сентября ЦУР РД обработал свыше шести тысяч обращений граждан.

12 сентября Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов провёл совещание по обсуждению проблемных вопросов. В рамках обсуждения было отмечено, что большинство обращений поступили из Махачкалы, Каспийска, Дербента и Буйнакска, а также из Буйнакского и Хасавюртовского районов. Преимущественно это были вопросы, связанные с отсутствием электричества, холодной воды, вывоза мусора и ремонта дорог.

По словам руководителя ЦУРа РД Магомедсултана Абдуралимова, особое внимание население уделяет проблеме обеспечения электроэнергией, что во многом обусловленно наступлением неблагоприятных погодных условий. В числе проблем в рамках совещания была озвучена ситуация с здравоохранением в Дагестанских Огнях. По словам министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой, медучреждение находится в печальном состоянии, изменить которое ремонт не в состоянии. По словам Беляевой, сейчас прорабатывается вопрос строительства нового медучреждения.

По итогам совещания были даны поручения для решения озвученных проблем.