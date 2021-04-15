Акция по сдаче крови состоится в Махачкале

20 апреля, в Национальный день донора, в России у входа в Дом печати состоится акция по сдаче крови. С 9:00 до 13:00 будет осуществляться прием доноров в мобильном комплексе, который будет развернут на территории Дома печати. Помимо этого, в 10:00 будет проведен мастер-класс по оказанию первой помощи от отделения Красный крест по РД. В 11:00 участников акции поприветствует почетный донор Омаров Али Магомедович, который поделится с участниками своим опытом. Затем ожидается выступление волонтеров-медиков и других активистов с небольшой программой о необходимости донорства.

Источник: mirmol.ru