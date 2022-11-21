Акция ко Всемирному дню памяти жертв ДТП прошла в Махачкале

Акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП, в рамках которой участники прикрепили имена 25 детей до 16 лет, погибших в ДТП, на общий стенд Памяти и почтили память жертв ДТП минутой молчания, состоялась в Махачкале.

В мероприятии участвовали руководитель минмолодежи республики Камил Саидов и министр образования и науки РД Яхья Бучаев, начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РД Александр Шалагин, замминистра здравоохранения РД Раиса Шахсинова, замначальника Главного Управления МЧС России по РД Сабир Махмудов.

В рамках акции для ребят работал детский городок безопасности, в котором юным участникам объясняли Правила дорожного движения. Также им вручили подарки от министерства по делам молодежи региона.

Мероприятие было организовано Управлением Госавтоинспекции МВД по РД при поддержке Министерства по делам молодежи РД, Министерства образования и науки РД, МЧС России по РД, мультимедийного Исторического парка «Россия – моя история».