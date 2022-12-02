Ахмед Абдулкаримов получил несколько наград за время работы чабаном

Абдулкаримов Ахмед Амирович, 24.08.1977 года рождения, уроженец села Кикуни Гергебильского района начал свою трудовую деятельность в 1993 году. У него есть жена и четверо детей.

После окончания средней школы проработал в совхозе «Кикунинский» рабочим цеха. После службы в армии Абдулкаримов продолжил работу в родном совхозе.

В 2002 году он со своей семьей переехал в село Согратль, где нашел свое призвание животновода.

На протяжении 20 лет он самоотверженно трудится в СХК «Агрофирма Согратль», помогая старшим чабанам и наставляя молодых животноводов хозяйства.

За время работы в хозяйстве заслужил признание и авторитет лучшего чабана в хозяйстве.

За Абдулкаримовым закреплено овец больше нормы, утвержденной по хозяйству (500 гол. и более), упитанность животных — высокая, сохранность овец и ягнят — 99-100% .

Его заслуги неоднократно отмечались хозяйством и районом почетными грамотами и благодарственными письмами.

В 2021 году Абдулкаримов Ахмед Амирович награжден почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.