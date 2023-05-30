Агулка, достигшая высот в политике

30 мая 2023 года свой юбилей празднует, пожалуй, одна из самых именитых женщин-политиков Дагестана – Такибат Алаудиновна Махмудова. Ее жизненный и профессиональный путь является ярким примером того, что сегодня именуется «self-made», когда работа над собой, упорство, труд и стремление к образованию дают в комплексе отличный результат.

Уроженка Агульского района, Такибат Алаудиновна много лет работала на благо нашего региона. Сегодня она является руководителем Дагестанского кадрового центра. Она пример того, как успешно может состояться женщина-горянка и в качестве руководителя на самых высоких должностях, и в качестве матери.

Махмудова Такибат Алаудиновна родилась в 1953 году в с. Тпиг Агульского района ДАССР. Трудовую деятельность начала после окончания в 1975 году Дагестанского медицинского института врачом в детской республиканской клинической больнице. С 1981 года работала референтом соцкультотдела Управления Делами Совета Министров ДАССР. После избрания в 1990 году народным депутатом ДАССР была утверждена председателем Комиссии Верховного Совета ДАССР по вопросам социальной политики, здравоохранения, охраны материнства и детства, делам ветеранов и инвалидов.

В 1991 году Такибат Алаудиновна была избрана заместителем Председателя Верховного Совета ДССР. Через три года, в 1994 году — членом Государственного Совета РД и назначена советником Председателя Государственного Совета РД.

Наряду с развитием политической карьеры, Махмудова продолжала учебу в Московском государственном институте международных отношений. Успешно завершила учебу в данном вузе в 1996 году.

Такибат Алаудиновна трижды переизбиралась заместителем Председателя Государственного Совета РД, а в 2006 г. была назначена Государственным секретарем Республики Дагестан.

За плодотворный труд на благо республики Махмудова Такибат Алаудиновна награждена орденом Почета, Почетной Грамотой РД, медалью «За сохранение мира в Дагестане», Орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».

Любой созидательный труд требует силы воли и работы над собой. Созидание на благо региона требует и особых усилий, а также постоянного совершенствования. В этом очень помогает воспитание, полученное в детстве, и пример родителей.

Такибат Алаудиновна родилась в большой и дружной семье. Супруги Рамазановы воспитывали своих детей в уважении к труду.

Отец, Алаудин Рамазанов, родился в 1922 году, а когда грянула война, отправился на фронт в числе добровольцев. На фронтах Великой Отечественной войны воевал в звании лейтенанта, командовал взводом автоматчиков 124 Гвардейского Стрелкового Будапештского орденов Суворова и Кутузова полка. Его боевой путь начался в 1942 году, вернулся домой лишь в сентябре 1946 года. За героизм и мужество Алаудин Рамазанов был награждён медалью «За оборону Кавказа». После войны работал учителем в школе села Тпиг. По воспоминаниям, был строгим и требовательным человеком не только к учащимся, но и к своим детям, а в самую первую очередь к себе.

Его супруга, Габаб Рамазанова, была большой труженицей, прекрасной матерью, работала техническим специалистом. Супруги воспитали восьмерых детей. Отца не стало в возрасте 55 лет, и вся забота о детях легла на плечи матери. Этот яркий пример материнского подвига и самоотверженности навсегда в памяти детей четы Рамазановых.

Полученное воспитание дало свои плоды и стало крепким фундаментом для реализации всех намеченных целей и задач. Так, успешная трудовая деятельность и работоспособность Такибат Махмудовой неоднократно отмечались на самых разных уровнях. С 2015 года Такибат Алаудиновна является руководителем ГБУ ДПОРД «Дагестанский кадровый центр». Данное учреждение призвано своей целью способствовать развитию эффективной системы дополнительного образования в Дагестане.

Комментируя основные аспекты работы ДЦК, руководитель учреждения отмечает: «Наша задача – создание в Республике Дагестан лучшей площадки для подготовки государственных и муниципальных служащих».

Деятельность на благо региона на протяжении всего жизненного пути – кредо Такибат Алаудиновны. Ее путь — это пример для каждого, кто готов трудиться на благо Дагестана.

Алёна Магомедова