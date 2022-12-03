Агрохолдинг «Анжелина»

История возникновения агрохолдинга «Анжелина» началась в 2015 году. Путешествуя по Европе, учредитель Гаджиев Абдусамад Мусаевич заинтересовался изучением посадки садов по Итальянской методике. Оттуда и появилось название «Анжелина» — в честь сорта сливы, которую он там впервые увидел.

Постепенно он начал воплощать в жизнь свою идею — перенять западные агрономические технологии для выращивания сельскохозяйственных культур и перенести их на плодородную дагестанскую землю. ООО «Анжелина» Дербентского района – один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере садоводства Дагестана. В последние годы здесь ведется большая работа по наращиванию площадей суперинтенсивных садов. Возделывают здесь, в основном, разнообразные сорта сливы, яблони и вишни. Выращивают также айву, грушу и другие плодовые культуры. Набор сортов плодовых культур, различных по срокам созревания, дает возможность растянуть период сбора урожая на несколько месяцев.

В настоящее время на 15 гектарах проходят работы по установке шпалеров и внесению органических удобрений в почву. На данном участке намечено заложить яблоневый и грушевый сады суперинтенсивного типа. Приобретены саженцы яблони сортов «Голден пинк», «Фуджи» и «Хани Крисп», а также груши сорта «Нарт».

ООО «Анжелина» — перспективный для Дагестана инвестиционный проект. С момента вступления всех здешних садов в фазу полного плодоношения, ежегодно можно будет собирать до 10 тысяч тонн плодов. Плюс ко всему данный крупный проект обеспечивает работой сотни жителей близлежащих населенных пунктов.

Первые деревья появились в 2016 году, в настоящее время их число уже достигло 760 тысяч, в ближайшем будущем планируется увеличить количество посадок до 2,5 млн. Плантации площадью более 300 га раскинулись на юге Дагестана в живописной местности между морем и горами в селе Берикей Дербентского района. Это теплый и благоприятный для садоводства район, где влажный приморский климат и обилие солнца позволяет культивировать многочисленные сорта яблок, груш, слив и другие виды плодоносящих.