Агентство по предпринимательству и инвестициям РД провело встречу с чемпионкой Европы по паратхэквондо Сакинат Магомедовой

Максимально поддержать такое начинание и внести предложения по реализации проекта «социальное такси» в Республике Дагестан — именно так звучало поручение Главы Республики Дагестан Сергея Меликова в адрес Агентства по предпринимательству и инвестициям РД.

Советник руководителя Шахимардан Салихов в специально оборудованной комнате для инвалидов центра «Мой бизнес» с участием руководителей инфраструктуры поддержки провел встречу с Сакинат Магомедовой и Сабриной Алиевой — девушками с ограниченными возможностями, в ходе которой затронут вопрос создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Основная часть предложений в ходе обсуждения касалась необходимости разработки нормативно-правового документа.

«Нами изучен опыт регионов, в которых функционируют такие проекты, и в кратчайшие сроки мы планируем разработать дорожную карту по внедрению такого механизма и в нашей республике», — отметил Шахимардан Салихов.

Таким образом, планируется разработать мероприятия совместно с профильными министерствами, чтобы в 2023 году внести необходимые изменения в государственные меры поддержки.