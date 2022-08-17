Агентство информации и печати организовало семинар для журналистов республиканских и муниципальных СМИ. Заместитель руководителя Агентства информации и печати РД Наида Курбанова.

«Наша задача в рамках семинара — научиться занимать главенствующую позицию по отношению к разрешению данных проблем, которые мы сегодня обсуждаем, а не сопровождать процесс. В этом случае недостаточно лишь употреблять заявления и лозунги и делать акценты на тех или иных проявлениях терроризма и экстремизма, а также на законодательных нормах, — здесь нужна постоянная практическая работа», — обратилась заместитель руководителя.

Аналитик Национального Центра информационного противодействия терроризму и экстреммзму в образовательной среде Сергей Венцель рассказал о работе СМИ и противодействие идеологии терроризма и экстремизма. Он порекомендовал необходимые программы и литературу для работы и написания материалов по данной тематике. О том, как правильно освещать в СМИ специальную военную операцию в Донбассе рассказал Директор ГБУ РД РИА «Дагестан» Магомед Магомедов.

«Необходимо проверять информацию детально, которую вы получаете, так как вероятность наткнуться на фейк большая вероятность», — подчеркнул Магомедов.

На семинаре были обсуждены темы по информационному сопровождению реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ, противодействию распространению негативного контента в сети Интернет, а также инструменты для публикации и продвижения новостных материалов в ВКонтакте.