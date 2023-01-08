Администрация села Мехельта организовала сбор денежных средств для бойцов СВО

Заместитель главы АСП «Сельсовет “Мехельтинский”» Сакинат Ухумасултанова организовала сбор денежных средств для поддержки участников специальной военной операции.

«Хочу выразить огромную благодарность женщинам села Мехельта за то, что они оказались в нужный момент на нужном месте. Мы собрали 40 тысяч рублей и отправляем эту сумму для приобретения оборудования для наших защитников Отечества. Огромное спасибо всем, кто принял участие в этом сборе. Отдельная благодарность тем, кто пожертвовал немалые суммы: Алимирзаевой Сабират Ахмеднабиевне, Абдурауповой Патимат Магомедовне и другим. Желаем нашим воинам победы, чтобы вернулись назад живыми и здоровыми», – сказала Сакинат Ухумасултанова. Отметим, что зять Ухумасултановой Магомедов Гусейн несёт службу на территории проведения СВО.