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Администрация села Мехельта организовала сбор денежных средств для бойцов СВО

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Заместитель главы АСП «Сельсовет “Мехельтинский”» Сакинат Ухумасултанова организовала сбор денежных средств для поддержки участников специальной военной операции.

«Хочу выразить огромную благодарность женщинам села Мехельта за то, что они оказались в нужный момент на нужном месте. Мы собрали 40 тысяч рублей и отправляем эту сумму для приобретения оборудования для наших защитников Отечества. Огромное спасибо всем, кто принял участие в этом сборе. Отдельная благодарность тем, кто пожертвовал немалые суммы: Алимирзаевой Сабират Ахмеднабиевне, Абдурауповой Патимат Магомедовне и другим. Желаем нашим воинам победы, чтобы вернулись назад живыми и здоровыми», – сказала Сакинат Ухумасултанова. Отметим, что зять Ухумасултановой Магомедов Гусейн несёт службу на территории проведения СВО.

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