Администрация МО «Унцукульский район» примет участие в акции-концерте в поддержку курса Президента РФ «В ЕДИНСТВЕ — НАША СИЛА»

Администрация МО «Унцукульский район» организовала выезд в Махачкалу для участия

в Акции-концерте в поддержку курса Президента РФ «В ЕДИНСТВЕ — НАША СИЛА», которая состоится сегодня, в пятницу, 7 октября, на центральной площади столицы.

Сам руководитель Унцукульского района Иса Нурмагомедов еще утром прибыл в Махачкалу для участия в мероприятии.

Мероприятие проводится с целью поддержки Республикой Дагестан курса Президента РФ и Российской армии, а также вхождения в состав России новых субъектов.

Участие примут представители общественности, органов власти, молодежных и добровольческих организаций, известные деятели культуры, науки, спорта и другие.

В программу мероприятие входит и концерт с участием популярных артистов и республиканских музыкальных коллективов.