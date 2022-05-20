Администратор калмыцкого буддийского монастыря поблагодарил Дагестан

IX Международный межрелигиозный молодёжный форум прошёл в Дагестане, где прошла конференция по теме профилактики идеологий терроризма и экстремизма.

В мероприятии принял участие и Сергей Киришов — старший администратор калмыцкого центрального буддийского монастыря и вице-президент Объединения Буддистов Калмыкии. Он выразил слова благодарности Республике Дагестан за форум с интересной и насыщенной программой, а также за гостеприимство. Он отметил, что делегация буддистов впервые на таком мероприятии и «ребята довольны».