Антитеррор, Общество

Администратор калмыцкого буддийского монастыря поблагодарил Дагестан

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IX Международный межрелигиозный молодёжный форум прошёл в Дагестане, где прошла конференция по теме профилактики идеологий терроризма и экстремизма.

В мероприятии принял участие и Сергей Киришов — старший администратор калмыцкого центрального буддийского монастыря и вице-президент Объединения Буддистов Калмыкии. Он выразил слова благодарности Республике Дагестан за форум с интересной и насыщенной программой, а также за гостеприимство. Он отметил, что делегация буддистов впервые на таком мероприятии и «ребята довольны».

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