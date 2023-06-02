Абдуразак Джамалутдинов навестил семьи российских военнослужащих, погибших в ходе СВО

Руководитель Агентства информации и печати РД Абдуразак Джамалутдинов по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова и Председателя Правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова навестил в сел. Карабудахкент Карабудахкентского района семьи российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, и поздравил их детей с этим светлым праздником.

Обращаясь к родственникам Магомедмухтара Миятлиева, глава Дагинформа ещё раз выразил слова поддержки от имени Главы республики Сергея Меликова и Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, а также оказал материальную помощь. Дочери военнослужащего Написханым, которой недавно исполнилось два годика, Абдуразак Джамалутдинов вручил подарки.

Затем он навестил семью Гусейновых и поздравил с праздником детей отважного бойца Исмаила Сайдуллаевича Гусейнова, погибшего при исполнении воинского долга.

В этот же день руководитель Агентства посетил в сел. Манаскент семьи бойцов, защищающих в настоящее время наши рубежи. Дети Пахрутдина Абдулманапова, Акая Акаева, Умалата Ибрагимова и Магомедрасула Гараева очень порадовались подаркам, а их мамы выразили признательность руководству республики за постоянное внимание и поддержку.