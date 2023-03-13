Абдурахман Махмудов проверил деятельность подведомственных учреждений Минтруда РД в Дахадаевском районе

Накануне, вице-премьер региона Абдурахман Махмудов в рамках рабочей поездки в Дахадаевский район проинспектировал деятельность учреждений, подведомственных Министерству труда и социального развития Дагестана.

Вице-премьер начал рабочий визит с посещения реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, расположенного в селе Уркарах.

К 9 часам 30 минут рабочего дня, из 34 сотрудников на своем рабочем месте в учреждении находились только 6 работниц и двое подопечных.

Как оказалось, отдельные сотрудники учреждения совмещают работу в центре с иной трудовой деятельностью, что крайне негативно сказывается на качестве оказываемых услуг. Также выяснилось, что медицинский персонал учреждения, оказывающий отдельные виды услуг, не имеет соответствующей квалификации.

Без внимания Абдурахмана Махмудова не остался и вопрос обеспечения качественным питанием подопечных центра. Несмотря на установленный графиком завтрак в 8:30 утра, в 10:00 в столовой не оказалось даже повара.

При проверке склада для хранения продуктов были обнаружены крупы, срок которых истек еще в 2022 году. Качество имевшихся основных продуктов, необходимых для приготовления пищи, не в полной мере отвечало необходимым требованиям.

В ходе инспекции вице-премьером также были обнаружены многочисленные нарушения в кадровой работе и финансово хозяйственной деятельности центра. Вопросы возникли и по процессу осуществления закупок товаров, необходимых для деятельности учреждения, по начислению и выплате премий отдельным сотрудникам.

Абдурахман Махмудов высказал критические замечания по работе руководства центра и потребовал письменные объяснительные по выявленным нарушениям.

Далее вице-премьер посетил службу занятости населения, управление социальной защиты и комплексный центр социального обслуживания населения.

В ходе бесед с коллективами учреждений, Абдурахман Махмудов поинтересовался ходом реализации проекта «Социальный контракт», а также расспросил сотрудников о взаимодействии с руководством муниципалитета по вопросам оказания социальной помощи семьям мобилизованных граждан и погибших военнослужащих. Кроме того уточнил ход рассмотрения поступающих от граждан обращений и жалоб.

Отметим, что все выявленные в ходе рабочей поездки нарушения взяты вице-премьером на личный контроль. Деятельность реабилитационного центра будет подвергнута комплексной проверке, по результатам которой планируется принять соответствующие меры реагирования.