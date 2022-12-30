Абдурахман Махмудов поздравил семьи мобилизованных жителей Кизилюртовского района с наступающим Новым годом

В рамках мероприятий по поддержке семей мобилизованных граждан, проводимых по поручению Главы РД, в преддверии празднования Нового года руководитель минтруда Дагестана Абдурахман Махмудов и глава Кизилюртовского района Рустам Татарханов посетили семьи мобилизованных военнослужащих, проживающих в Кизилюртовском районе.

Семья Магомедовых, проживающая в селе Солтанянгиюрт, воспитывает двух детей дошкольного возраста.

По словам супруги военнослужащего Хажа Магомедовой, дети очень ждут папу, гордятся им и верят в нашу победу.

«Для любой женщины источником счастья являются семья и дети. В преддверии наступающего Нового года я бы хотела пожелать всем матерям дождаться своих сыновей и всем женам с улыбкой на лице встретить мужей на пороге родного дома», — поделилась Хажа.

Абдурхман Махмудов вручил семье продуктовую корзину и новогодние подарки для детей, а также поинтересовался, имеются ли у семьи какие либо просьбы в решении социально-бытовых проблем и иные нужды.

Сегодня Абдурахман Махмудов посетил и поздравил с Наступающим Новым годом 4 семьи, проживающие в селе Солтанянгиюрт. Всем семьям были вручены продуктовые корзины с товарами первой необходимости и сладкие новогодние подарки.

Родители и жены мобилизованных военнослужащих поблагодарили руководство Минтруда Дагестана за оказанное внимание, поздравление и добрые пожелания.