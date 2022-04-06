Абдурахман Чураев: «Продовольственная безопасность Дагестана не вызывает опасений»

Во вторник, 5 апреля, состоялось заседание Совета по развитию агропромышленного комплекса при Главе Дагестана.

В мероприятии, которое прошло под руководством руководителя республики Сергея Меликова, с докладом о ситуации в сфере АПК выступил министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов. Также в обсуждении приоритетных вопросов отрасли принял участие председатель СХК «Агрофирма Согратль», председатель комиссии по развитию АПК и экологии Общественной палаты РД Абдурахман Чураев.

По завершении заседания он прокомментировал состоявшееся мероприятие, отметив большое внимание к сельскому хозяйству со стороны Главы Дагестана.

«Агропромышленный комплекс Дагестана и в целом России сегодня готов практически к любым внешним вызовам. Это показали все предыдущие годы, в течение которых нам удалось добиться самообеспеченности по многих направлениям, а по отдельным категориям товаров мы являемся одними из ведущих экспортеров.

В этом году яровой сев в Дагестане пройдет на площади 225 тыс. га – это на 10 тыс. га больше, чем в прошлом году. На 2,5 тыс. га вырастут площади под овощами, на 5% – под картофелем. Активно продолжается закладка новых садов, строятся хранилища, в скором времени в Кизилюртовском районе появится мясоперерабатывающее предприятие полного цикла, что очень важно для нашей республики, являющейся регионом-лидером по поголовью мелкого рогатого скота.

Особенно важно, что Дагестан уже производит собственные семена овощных культур, совсем недавно в Дербентском районе открылась лаборатория микроклонального размножения, которая позволит выращивать собственный безвирусный посадочный материал многолетних насаждений, виноградников и других сельхозкультур. На Буйнакской опытной станции плодовых культур в текущем году впервые выращено более 60 тыс. саженцев для садов интенсивного типа.

Существенную роль в этих успехах играет государственная поддержка: Минсельхозпрод РД увеличил ставки субсидий для аграриев по овощным культурам, продолжается грантовая поддержка сельхозтоваропроизводителей по всем направлениям. А огромная поддержка мелиорации из республиканского бюджета позволила за последние несколько лет ввести в оборот более 21 тыс. га ранее неиспользуемой пашни.

Сегодня Дагестан готов не только обеспечить себя, например, мясом или капустой, но и вывозить ее за пределы республики без ущерба для внутреннего рынка. Очевидно, что продовольственная безопасность нашего региона не вызывает опасений», – сказал Абдурахман Чураев.

Источник: Минсельхозпрод РД