Спорт

Абдулрашид Садулаев стал чемпионом мира 2021

Оставить комментарий

Абдулрашид Садулаев победил американца Кайла Снайдера в финале чемпионата мира 2021, проходящем в столице Норвегии — Осло. С итоговым счетом 6:0 российский борец не оставил шансов американцу сравнять счет личных встреч.
Напомним, до сегодняшней схватки дагестанец вел в счете по личным встречам 2:1, и на этот раз только увеличил отрыв, доведя общее количество побед до трех.

Также читают:

Гаджимурад Мусаев приглашает всех начать год с про...
Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC
Школьники из города Дербента стали бронзовыми приз...
Са гъалибвел сара

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *