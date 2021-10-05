Абдулрашид Садулаев стал чемпионом мира 2021

Абдулрашид Садулаев победил американца Кайла Снайдера в финале чемпионата мира 2021, проходящем в столице Норвегии — Осло. С итоговым счетом 6:0 российский борец не оставил шансов американцу сравнять счет личных встреч.

Напомним, до сегодняшней схватки дагестанец вел в счете по личным встречам 2:1, и на этот раз только увеличил отрыв, доведя общее количество побед до трех.

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