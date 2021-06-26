Абдулпатах Амирханов заявил о последовательном решении проблем с водоснабжением в Буйнакске

Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов побывал с рабочим визитом в Буйнакске. Премьер уделил основное внимание проблеме водоснабжения. В городе воды не хватает, ее качество оставляет желать лучшего.

Премьер осмотрел насосную станцию, очистные сооружения, канализации и объекты водоснабжения.

Председатель Правительства заявил, что необходимо заменить внутренние сети. Без этого после строительства новой нитки водовода Чиркей-Буйнакск не удастся наладить нужный для города обьем воды.

Стоимость проекта доходит до 100 млн рублей.