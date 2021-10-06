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Абдулпатах Амирханов возглавил заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в РД

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5 октября по поручению Сергея Меликова состоялось заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Дагестан. По словам Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова, который руководил заседанием, в целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации необходимо проводить скоординированную работу. В связи с непростыми погодными условиями в республике более восьмидесяти тысяч человек остались без света, а жители девяти населённых пунктов остаются без автомобильного сообщения. Восстановительные работы в целях устранения данных аварийных ситуаций продолжаются. Также по словам начальника ГУ МЧС по РД Наримана Казимагомедова, в республике было организовано своевременное оповещение населения через СМИ и рассылку смс.

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