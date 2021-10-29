Абдулпатах Амирханов: «Цель нашей работы – улучшение жизни простого дагестанца»

Одобрение на пост Председателя Правительства Республики Дагестан, предложенную Сергеем Меликовым кандидатуру Абдулпатаха Амирханова Народным Собранием Дагестана на заседании 28 октября, было ожидаемым. За него проголосовали все 85 присутствовавших на заседании депутатов.

Абдулпатах Амирханов на должности премьера Дагестана с декабря 2020 года. И по мнению Сергея Меликова, если Амирханову и не удалось за этот период добиться каких-то экономических прорывов в республике, то это потому что бюджет на 2021 год принимался при другом премьере.

Имея богатый административно-хозяйственный опыт работы на различных должностях в республиканских министерствах и год работы премьер-министром в команде нынешнего Главы региона С. Меликова, на Абдулпатаха Амирханова возлагается большая ответственность за решение непростых социально-экономических задач и выход республики на передовые позиции в РФ по тем отраслям, которые традиционно развиты в Республике Дагестан и освоению новых.

«Цель нашей работы – улучшение жизни простого дагестанца, не в цифрах, а в реально осязаемых объектах», – заверил парламентариев в своем выступлении Председатель Правительства Дагестана.

Абдурахман Манафов, заместитель главного редактора «Вести Агула»