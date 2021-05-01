Абдулпатах Амирханов принял граждан в Общественной приёмной и выслушал их вопросы

30 апреля личный прём граждан прошёл в Общественной приёмной Президента РФ В.В.Путина. Вопросы граждан выслушал и предложил пути решения Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов.

В приёмную обратились по разным вопросам. Жители Каспийска обратились за решением проблемы прокладки канализационных коммуникаций в микрорайоне «Южный» по улице Школьная, 4. По словам представителя инициативной группы каспийчан, в дождливую погоду дорогу размывает, стоки выливаются на поверхность, в то время как в микрорайоне много семей с детьми. Абдулпатах Амирханов заверил, что трубы канализации будут установлены до конца месяца. Вопрос с дорогой будет передан Администрации Каспийска.

Также прозвучали обращения по установке трансформаторов на улице Гранитной города Махачкалы, где сейчас действует трансформатор, купленный на средства жителей.

С просьбой о содействии в приватизации общежития на улице Прживальского, 38, обратились жильцы, которые проживают здесь более 30 лет и за свой счёт провели ремонт всех коммуникаций к зданию.

Все вопросы приняты Председателем Правительства на вооружение, даны поручения.