Абдулпатах Амирханов посетил Дагестанский музей изобразительных искусств

Экспозиция Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С.Гамзатовой насчитывает более восемнадцати тысяч предметов. Сегодня учреждение испытывает нехватку площадей для их хранения. Обсуждение данного вопроса проходило в рамках посещения учреждения Абдулпатахом Амирхановым 18 мая. В ходе совещания обсуждалась необходимость реконструкции здания площадью более четырёхсот квадратных метров, ветхое состояние которого не позволяет использовать его по назначению. Абдулпатах Амирханов поручил проработать данный вопрос, в том числе с привлечением инвестиций.

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