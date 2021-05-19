Культура

Абдулпатах Амирханов посетил Дагестанский музей изобразительных искусств

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Экспозиция Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С.Гамзатовой насчитывает более восемнадцати тысяч предметов. Сегодня учреждение испытывает нехватку площадей для их хранения. Обсуждение данного вопроса проходило в рамках посещения учреждения Абдулпатахом Амирхановым 18 мая. В ходе совещания обсуждалась необходимость реконструкции здания площадью более четырёхсот квадратных метров, ветхое состояние которого не позволяет использовать его по назначению. Абдулпатах Амирханов поручил проработать данный вопрос, в том числе с привлечением инвестиций.

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