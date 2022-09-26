Культура, Общество

Абдулмуслим Абдулмуслимов выступил с приветственной речью на концерте в честь юбилея Махачкалы

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В рамках празднования 165-летия города Махачкалы, в столице Дагестана прошёл праздничный концерт. В торжествах принял участие Абдулмуслим Абдулмуслимов. Председатель Правительства Республики Дагестан назвал этот праздник особенным для махачкалинцев.

«Сегодня Махачкала — это один из крупных промышленных и культурных научных центров Северного Кавказа. Махачкала по сравнению с другими городами республики выгодно отличается своим географическим положением, что во многом способствовало его развитию и росту населения», — сказал премьер. В рамках выступления, Абдулмуслимов сказал о том, что наши предки не простят нас, если мы сегодня не защитим нашу страну от нацистов и от западных тиранов.

«Мы как никогда должны быть рядом друг с другом, рядом с нашим Президентом, нас никогда не сломали духом и сегодня не дадим сломать нас», — сказал премьер.

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