Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с участниками Олимпийских и Паралимпийских игр 

Абдулмуслим Абдулмуслимов от имени Главы Дагестана Сергея Меликова поприветствовал и поздравил спортсменов Дагестана, принявших участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.

Участие во встрече принял и Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, а также вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртазалиев. Последний по традиции вручил спортсменам денежные вознаграждения за достойное представление Дагестана и России на международных играх.

Стоит отметить, что на 32-х Олимпийских и 16-х Паралимпийских играх участвовало 28 дагестанцев, которые принесли 4 золота, 2 серебра и 5 бронзовых медалей.