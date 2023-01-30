Общество

Абдулмуслим Абдулмуслимов вручил госнаграды работникам КЭМЗ

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В завершение «мирзабековских чтений» Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов за достигнутые трудовые успехи и добросовестную работу Почетными грамотами Правительства Республики Дагестан наградил сотрудников АО «Концерн КЭМЗ».

Награды получили начальник учебно-технического центра Роберт Ферзалиев и токарь 6 разряда цеха № 90 Александр Шалашнев.

Премьер вручил Благодарность Правительства Республики Дагестан коллективу акционерного общества «Концерн Кизлярский электромеханический завод» за большой вклад в социально-экономическое развитие региона.

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