Абдулмуслим Абдулмуслимов провел заседание Оперативного штаба по экономике

На повестке стояло несколько вопросов: исполнение бюджетов за 2022 год муниципальными районами и городскими округами республики, ход исполнения планов-графиков освоения бюджетных средств органами исполнительной власти, формирование планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Премьер обозначил, что в целях обеспечения освоения в полном объеме финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий нацпроектов и госпрограмм, всем органам исполнительной власти Дагестана поставлена задача завершить конкурсные процедуры в полном объеме в первом полугодии 2023 года.Отдельно на заседании глава кабинета министров затронул тему пожара, вспыхнувшего в нескольких квартирах и частных домах Махачкалы из-за использования неисправного газорегуляторного пункта шкафного типа.

«В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство республики не соответствует современным стандартам, работа по его реформированию является недостаточной. Необходимо активнее использовать современные технологии в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это позволит избежать возникновение чрезвычайных ситуаций, свидетелями которых мы стали в январе.

Совсем недавно произошла авария, из-за которой начался пожар в нескольких квартирах и частных домовладениях Махачкалы. Такого допускать нельзя. Жители не должны терять свое имущество из-за неисправности оборудования ресурсоснабжающих организаций», — подчеркнул премьер.

Об итогах исполнения местных бюджетов в 2022 году рассказал Первый заместитель Председателя Правительства РД Руслан Алиев. По его данным, в 2022 году по ряду налогов поступления в бюджеты муниципалитетов Дагестана значительно выросли – сумма налоговые и неналоговые доходов составила 13,9 млрд рублей, что в сравнении с 2021 годом больше на 2 млрд рублей. Плановые назначения на 2022 год исполнены на 103,5 %. В 2023 году запланировано осуществление закупок на общую сумму 45,8 млрд рублей, в том числе: государственными заказчиками – 18,4 млрд рублей; муниципальными заказчиками – 27,4 млрд рублей.

Сумма оказания благотворительной помощи от компании Газпром составила 770 тыс. рублей. Для получения этих средств пострадавшим при пожаре была оказана помощь в сборе необходимых документов. Все средства уже перечислены и дошли до адресатов.

Что касается основных выплат, было разъяснено, что по делу ведется расследование правоохранительными органами, по каждому случаю комиссия проведет оценку ущерба, после чего, по решению страховой компании АО «Согаз» пострадавшим будет произведена компенсация.

На сегодняшний день администрацией г. Махачкалы также рассматривается вопрос о возможности оказания материальной помощи малоимущим гражданам, пострадавшим в результате пожара, за счет резервного фонда администрации г. Махачкалы в размере 770 тысяч рублей.

Подводя итоги заседания, Абдулмуслимов подчеркнул, что необходимо срочно решить вопрос возмещения ущерба и принять меры по недопущению подобных ситуаций, для этого он поручил Госжилинспекции совместно с ответственными органами организовать рейды по контролю качества газового оборудования, используемого населением.