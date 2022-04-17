Здравоохранение

Абдулмуслим Абдулмуслимов проинспектировал больницы Буйнакска и села Новый Кумух

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Во время рабочего визита в Буйнакский район премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов проинспектировал лечебные учреждения: Центральную городскую больницу города Буйнакск, а также участковую больницу села Новый Кумух.

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов остался доволен отношением медперсонала к больным, обеспеченностью медикаментами, однако относительно Центральной больницы Буйнакска выявлены зоны требующие внимания: здесь целое отделение требует полного ремонта.

Им положительно оценена практика возведения модульных медучреждений по примеру участковой больницы с. Новый Кумух.

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