Абдулмуслим Абдулмуслимов проинспектировал больницы Буйнакска и села Новый Кумух

Во время рабочего визита в Буйнакский район премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов проинспектировал лечебные учреждения: Центральную городскую больницу города Буйнакск, а также участковую больницу села Новый Кумух.

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов остался доволен отношением медперсонала к больным, обеспеченностью медикаментами, однако относительно Центральной больницы Буйнакска выявлены зоны требующие внимания: здесь целое отделение требует полного ремонта.

Им положительно оценена практика возведения модульных медучреждений по примеру участковой больницы с. Новый Кумух.