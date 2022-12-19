Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал сплотиться вокруг Владимира Путина

17 декабря 2022 года Председатель Правительства Республики Дагестан провел совещание в Ботлихском районе, предваряя которое почтил память ополченцев и возложил цветы мемориалу выходцев из района, погибших в Великой Отечественной войне и Афганистане.

В рамках совещания, Абдулмуслимов отметил, что Дагестан уже направил около 700 млн рублей на поддержку семей участников спецоперации по освобождению Украины от фашизма.

«В такое непростое время мы как никогда должны сплотиться вокруг главы нашей республики Сергея Алимовича и вокруг главы нашего государства Владимира Владимировича Путина», — сказал премьер.