Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал газовиков не заниматься «формальной работой» по заключению договоров на техобслуживание газового оборудования

В рамках заседания Оперштаба по развитию экономики Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов обратился к руководству ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» с призывом не ограничиваться формальным заключением договоров с абонентами по техобслуживанию внутридомового газового оборудования.

«Когда завершите работу по заключению договоров по внутридомовому газовому оборудованию со всеми потребителями газа? И эти договора нужно фактически исполнять, чтобы избежать взрывов газа в быту, а не ограничиваться формальным заключением договоров, что сейчас как раз и происходит, договора газовиками фактически не исполняются, не приходят проверять газопотребляющее оборудование и т.д., формально подходят к делу.

Достаточно для этого напомнить случаи взрыва бытового газа в частных и многоквартирных домах, в которых за отопительный период 2021-2022 гг. погибло 8 человек и пострадали 44», — возмутился Абдулмуслимов.

На вопрос главы кабмина ответил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров, сообщив, что за последнее время при рейдовых мероприятиях сотрудниками газовой службы выявлено 1612 фактов самовольного подключения несертифицированного газоиспользующего оборудования.

Общее количество договоров технического обслуживания внутридомового газового оборудования составило 440714, что составляет общий охват 82,3% абонентов. Работа по достижению 100% результата будет продолжена, заверил Мансуров.