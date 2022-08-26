Культура

Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в открытии фестиваля «Голос Евразии — 2022»

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25 августа в Махачкале на базе научно-оздоровительного комплекса «Журавли» состоялась торжественная церемония открытия Всероссийского фестиваля национального вещания «Голос Евразии-2022».

Официальное открытие мероприятия прошло при участии Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова. Премьер поприветствовал гостей мероприятия и отметил, что фестиваль «Голос Евразии» стоит в одном ряду с другими медиапроектами страны. По словам Абдулмуслимова, главной целью фестиваля является сохранение и пропаганда наших общих культурных ценностей.

«Россия — это уникальное сообщество народов, и мы с гордостью демонстрируем всему миру образцы человеколюбия, высокой духовности, пример дружбы и созидания, сотрудничества и развития», — сказал премьер.

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