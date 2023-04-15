Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в коллективном ифтаре в Сулейман-Стальском районе

В пятницу, 14 апреля, правительственная делегация во главе с премьер-министром региона Абдулмуслимом Абдулмуслимовым приняла участие в коллективном ифтаре в селе Касумкент Сулейман-Стальского района. В этот вечер под крышей шатра Рамадана собрались руководители министерств и ведомств республики, депутаты Народного Собрания РД, главы сел и жители района.

До начала разговения премьер-министр республики поприветствовал всех участников мероприятия.

«Мы, дагестанцы, самые счастливые люди. Мы должны быть благодарны Всевышнему, что родились именно здесь, в Дагестане. Вы представляете, где мы находимся и какую возможность Всевышний нам дал.

И сегодня, в этот месяц , когда закрыты ворота Ада, открыты ворота Рая и ворота правильных дел, мы все собрались в этом райском саду.

Я поздравляю вас с этим прекрасным месяцем Рамадан, желаю каждому по отдельности и всем вместе, каждой вашей семье мира, благополучия, удачи и счастья», — сказал Абдулмуслимов.

Стоит отметить, что в священный месяц Рамадан коллективные ифтары проводятся ежедневно во всех уголках Дагестана. Иногда масштабы совместного разговения достигают до нескольких тысяч человек.