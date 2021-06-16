Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в коллегии Минсельхоза страны

Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства страны в Москве.

Рассматривали итоги работы ведомства в 2020 году и стратегию на 2021 год.

Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к участникам коллегии с видеообращением. Глава кабмина поблагодарил аграриев за то, что стране хватило продовольствия в условиях пандемии.

Мишустин отметил, что российское сельское хозяйство вместе с регионами может успешно решать вопросы импортозамещения.

Сейчас главная задача — повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса внутри страны и за рубежом. Для этого сельхозпроизводителям нужны условия, в том числе и в виде льготных кредитов.