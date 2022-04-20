Абдулмуслим Абдулмуслимов предупредил министров об ответственности за несвоевременную контрактацию объектов

В рамках заседания Правительства Дагестана в среду, 20 апреля, Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов затронул вопрос о необходимости своевременной контрактации по социально-значимым объектам.

Премьер отметил, что прошлый год остатки на счетах главных распорядителей бюджетных средств на 1 января 2022 года сложились в сумме 12,5 млрд рублей, то есть на начало 2022 года на счетах остались неосвоенные средства.

В рамках заседания Абдулмуслим Абдулмуслимов поинтересовался у министра финансов РД Юнуса Саадуева о том, какие меры необходимо предпринять министерствам и ведомствам, чтобы избежать неосвоения средств, выделяемых республике на решение тех или иных социально-экономических вопросов.

«В этом году мы снова наблюдаем недостаточный процент контрактации. Прошу усилить эту работу. Если министр не справляется со своим министерством – никто никого держать не будет. Индикатор оценки каждого министра – результаты его работы министерства», — подчеркнул Абдулмуслимов.