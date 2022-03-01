Политика

Абдулмуслим Абдулмуслимов представил нового министра цифрового развития

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Абдулмуслим Абдулмуслимов представил коллективу министерства цифрового развития нового министра. Указом Главы Дагестана им назначен Юрий Гамзатов.

«Юрий Гамзатов давно работает на государственной службе, знаком с отраслью. Уверен, что молодой и энергичный коллектив Минцифры под руководством нового министра успешно реализует поставленные задачи», — сказал Абдулмуслимов.

Юрий Гамзатов, в свою очередь, поблагодарил руководство республики за оказанное доверие: «Развитие цифровой экономики подразумевает большой объем работы во всех отраслях, я вижу «горящие глаза» молодого коллектива, уверен, мы с поставленными задачами справимся», — сказал Гамзатов.

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