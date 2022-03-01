Абдулмуслим Абдулмуслимов представил нового министра цифрового развития

Абдулмуслим Абдулмуслимов представил коллективу министерства цифрового развития нового министра. Указом Главы Дагестана им назначен Юрий Гамзатов.

«Юрий Гамзатов давно работает на государственной службе, знаком с отраслью. Уверен, что молодой и энергичный коллектив Минцифры под руководством нового министра успешно реализует поставленные задачи», — сказал Абдулмуслимов.

Юрий Гамзатов, в свою очередь, поблагодарил руководство республики за оказанное доверие: «Развитие цифровой экономики подразумевает большой объем работы во всех отраслях, я вижу «горящие глаза» молодого коллектива, уверен, мы с поставленными задачами справимся», — сказал Гамзатов.