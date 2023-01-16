Абдулмуслим Абдулмуслимов представил коллективу Минэкономразвития Дагестана нового руководителя

В эти минуты Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов представляет коллективу Министерства экономики и территориального развития РД нового руководителя — Гаджи Султанова.

Напомним, что решение о его назначении Глава РД Сергей Меликов озвучил сегодня на оперативном совещании по актуальным вопросам.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поблагодарил Адильхана Ахмедова за ответственное отношение к работе на посту врио руководителя Минэкономики в 2022 году.

Также премьер-министр отметил большой опыт и личные качества Гаджи Султанова, а также пожелал ему удачи на новой должности.