Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанцев с Новым 2023-м годом

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил жителей Дагестана с Новым годом.

«Дорогие друзья! Уважаемые дагестанцы!

Сегодня мы провожаем 2022-й год, переворачивая еще одну страницу в истории нашей республики. В ней отразились дела каждого из нас, победы и достижения всех жителей Дагестана.

В этот день принято подводить итоги и нам по праву есть чем гордиться.

Благодаря поддержке Главы нашей республики Сергея Алимовича Меликова не осталось ни одного муниципального района или города, не охваченного строительством школ, детских садов или медицинских учреждений.

За год в республике появилось несколько новых значимых сельскохозяйственных, промышленных и энергетических объектов – это крупная солнечная электростанция в Южно-Сухокумске, высокотехнологичный рисоперерабатывающий завод в Кизлярском районе, заводы по производству медицинского кислорода, сухих строительных смесей, современные плодоовощехранилища.

Нам удалось построить 59 объектов водоснабжения и 7 объектов водоотведения, благоустроить 179 общественных и дворовых территорий, построить и реконструировать 79 км автодорог и 14 мостов. На этапе проектирования находится еще 158 объектов.

Мы приступили к проектированию и начали строительство таких важных и долгожданных для всех жителей Дагестана объектов, как магистральный водовод «Чиркей-Махачкала-Каспийск» и «Чиркей-Буйнакск».

Мы продолжаем развивать наше сельское хозяйство, благодаря труду наших аграриев республика в числе лидеров по выращиванию риса и винограда в стране. Решая задачи продовольственной безопасности, в этом году мы нарастили объемы производства овощей и картофеля.

Да, 2022 год был непростым и стал серьезной проверкой нашей сплоченности, умения и готовности ответить на вызовы времени. Душой и сердцем мы вместе с нашими бойцами, которые сегодня находятся на передовой, участвуя в Специальной военной операции. Мы будем помнить и прославлять подвиг каждого нашего героя, и прилагать все усилия для поддержки семей тех, кто не побоялся встать лицом к лицу с врагом.

2023-й год мы встречаем с уверенностью, оптимизмом и верой в собственные силы. Он пройдёт под эгидой празднования 100-летнего юбилея великого поэта, нашего земляка — Расула Гамзатовича Гамзатова. Запланировано много ярких и интересных мероприятий. Уверен, что они останутся в памяти дагестанцев, еще больше сплотят нас, сподвигнут на добрые дела и свершения на благо родного Дагестана.

Дорогие земляки, сейчас за праздничным столом многие из нас загадывают желания, думают о будущем, надеются на лучшее. Пусть в эти особые минуты ваши дома наполнят тепло и душевная атмосфера семейного праздника.

От всего сердца желаю в новом году крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия! С Новым годом!» — говорится в поздравительном тексте главы кабмина РД.