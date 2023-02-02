Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил Минэнерго Дагестана

В рамках цикла встреч с коллективами органов исполнительной власти сегодня глава кабмина Дагестана Министерство энергетики и тарифов республики.

«Отрасль сложная, здесь накопилось большое количество проблем, которые сегодня являются самыми чувствительными для граждан: частые перебои с поставкой электроэнергии и газа, возникновение чрезвычайных ситуации, отсутствие газификации ряда населенных пунктов, рост цен на жилищно-коммунальные услуги, при том, что их качество порой не соответствует нормативам.

Вы — как отраслевое, координирующее отрасли ТЭК министерство, должны перестроить свою работу», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов, обращаясь к коллективу министерства.