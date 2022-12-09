Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил выработать новые меры поддержки легкой промышленности

В пятницу, 9 декабря, по итогам рабочей поездки в Избербаш Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл в администрации города совещание по вопросам социально-экономического развития района.

На совещании рассмотрели вопросы оказания поддержки предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере легкой промышленности, проблемы в сфере ЖКХ и создания условий и инфраструктуры для туристов.

Глава кабмина открыл совещание со слов поздравления с Днем Героя Отечества.

«Хочу всех поздравить с этим праздником, вы все знаете, что 15 лет назад Владимир Владимирович возродил эту добрую традицию почитания Героев Отечества. Сегодня мы находимся на родине Героя Отечества Магомеда Нурбагандова. На таких примерах учится наше подрастающее поколение.

Мы их никогда не забудем, мы чтим их память, и они навсегда в наших сердцах», — сказал он.

Переходя к обсуждению проблем города и республики в целом, премьер отметил, что одной из ключевых задач, которая стоит перед руководством региона, является возрождение производства и переработки в Дагестане.

«Мы очень много производим сельхозпродукции, вчера на совете по АПК при главе республики Сергей Алимович акцентировал внимание на том, что мы не должны быть сырьевым придатком. Большая часть продукции, которая производится у нас, вывозится за пределы республики. За последние 5 лет мы запустили 4 рисоперерабатывающих предприятия. До этого 90% риса у нас направлялось в Краснодарский край на переработку, и вся добавленная стоимость тоже.

У нас должны быть большие объемы переработки в консервной промышленности, речь идет о переработке продукции плодов, овощей. Мы уже научились заниматься рыбным промыслом, мы возродили рыбопромысловый флот, но опять-таки вся килька уходит за пределы.

Премьер поручил Минпрому

проработать и предусмотреть форму поддержки для предприятий в сфере легкой промышленности, а также организовать отдельное совещание по проблемам водоотведения и водообеспечения в городе Избербаш.