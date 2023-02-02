Здравоохранение

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил принять меры в отношении недобросовестных главврачей после выявленных Счетной палатой нарушений

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На совещании под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова с докладом о выявленных нарушениях в ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение» на территории региона в 2022 году выступил Председатель Счетной палаты РД Билал Джахбаров.

По его словам, контрольные мероприятия были проведены в аппарате Минздрава РД и 29 подведомственных министерству медицинских учреждениях.

По результатам проверки нарушения были обнаружены в части соблюдения требований Федерального закона о контрактной системе в сферы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, незаконного материального вознаграждения медицинских работников, сохранности и эффективного использования медицинского оборудования и т.д.

Председатель Правительства поручил рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности главврачей тех медучреждений, где выявлены наиболее крупные нарушения. Также было поручено в установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения бюджетного законодательства.

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