Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил принять меры в отношении недобросовестных главврачей после выявленных Счетной палатой нарушений

На совещании под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова с докладом о выявленных нарушениях в ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение» на территории региона в 2022 году выступил Председатель Счетной палаты РД Билал Джахбаров.

По его словам, контрольные мероприятия были проведены в аппарате Минздрава РД и 29 подведомственных министерству медицинских учреждениях.

По результатам проверки нарушения были обнаружены в части соблюдения требований Федерального закона о контрактной системе в сферы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, незаконного материального вознаграждения медицинских работников, сохранности и эффективного использования медицинского оборудования и т.д.

Председатель Правительства поручил рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности главврачей тех медучреждений, где выявлены наиболее крупные нарушения. Также было поручено в установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения бюджетного законодательства.