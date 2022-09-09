Общество

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил Мураду Казиеву провести глубокий анализ ухудшающейся демографической ситуации

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Председатель Правительства Республики Дагестан поручил своему заместителю Мураду Казиеву провести глубокий анализ ухудшающейся демографической ситуации и представить на утверждение соответствующий комплекс оперативных мер.

По словам Абдулмуслима Абдумуслимова, в республике выросла младенческая смертность, а также число зарегистрированных разводов. «Ни о какой демографической либо социальной политике не может идти речь, если у нас начинают больше умирать, меньше рождаться, когда жители покидают республику, а семьи рушатся», — сказал премьер-министр.

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