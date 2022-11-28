Абдулмуслим Абдулмуслимов поблагодарил Салмана Дадаева за работу на посту градоначальника

Сегодня Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в 25-м заседании Собрания депутатов г.Махачкалы.

В рамках заседания мэр г.Махачкалы Салман Дадаев заявил о сложении полномочий.

От имени Главы РД Сергея Меликова, всего руководства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов поблагодарил Дадаева за работу, проведенную на посту градоначальника.

Он отметил, что Салман Дадаев на посту мэра Махачкалы получил бесценный опыт, прошел своего рода школу.

«От имени Сергея Алимовича, Председателя Народного Собрания РД Заура Асевовича выражаю благодарность за вашу работу. Вам и вашей команде удалось создать для горожан более комфортные условия.

Дорогу осилит идущий. Я желаю вам удачи!», — сказал премьер-министр республики.