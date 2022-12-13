Абдулмуслим Абдулмуслимов открыл новую больницу в селе Нурадилово Хасавюртовского района

Во вторник, 13 декабря, Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в торжественном открытии новой участковой больницы в селе Нурадилово Хасавюртовского района.

В торжественной церемонии также приняли участие министр здравоохранения РД Татьяна Беляева и глава Хасавюртовского района Арсланбек Алибеков.

Участковая больница с коечной мощностью на 15 единиц и врачебной амбулаторией на 50 посещений в смену — структурное подразделение Хасавюртовской ЦРБ.

На строительство было выделено около 39 млн рублей и еще около 9 млн руб. на благоустройство территории больницы.

От имени Главы республики и от себя лично премьер-министр тепло поздравил жителей муниципального образования со знаменательным событием.