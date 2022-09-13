Абдулмуслим Абдулмуслимов обсудил с руководителем Росприроднадзора экологические проблемы Дагестана

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился в Москве с руководителем службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой.

На встрече обсудили вопросы охраны окружающей среды и ситуацию в сфере использования и охраны водных объектов, флоры и фауны.

Абдулмуслим Абдулмуслимов обозначил ряд вопросов, над которыми в первую очередь планирует работать Правительство Дагестана. Первый из них касается возможности участия республики в проекте Министерства природных ресурсов и экологии России «Генеральная уборка», главная цель которого — решение многолетней проблемы с экологически опасными объектами, которые нужно ликвидировать.