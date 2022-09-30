Абдулмуслим Абдулмуслимов навестил мобилизованных дагестанцев в сборном пункте в городе Буйнакск

Председатель Правительства Республики Дагестан прибыл в Буйнакск, где посетил сборный пункт мобилизованных дагестанцев. Абдулмуслим Абдулмуслимов лично проверил условия, где живут и обучаются мобилизованные граждане республики, также оценил как организованы зоны отдыха и приёма пищи.

В рамках беседы с военнослужащими, премьер сказал о том, что оставит координаты, чтобы солдаты могли в любое время обратиться по любому вопросу. «Уверен, что у вас здесь уже сложился коллектив, присутствует боевой дух!», — сказал Абдулмуслимов.

Сегодня в данном сборном пункте проходят подготовку почти сто пятьдесят человек. После того, как они будут полностью обеспечены всем необходимым, им будут выданы банковские карты, куда будет поступать денежное довольствие, установленное Президентом России.

По итогам встречи, Председатель Правительства Дагестана заверил, что навестит наших солдат и в Донбассе.