Абдулмуслим Абдулмуслимов: Между Беларусью и Дагестаном сложились давние братские взаимоотношения

«Имеется много общих направлений, где наши интересы тесно соприкасаются. Республика Беларусь является одним из основных торговых партнеров Республики Дагестан.

Уже более 20 лет действует Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанное правительствами наших регионов.

Этим летом на полях Девятого форума регионов Беларуси и России в г. Гродно мы подписали План мероприятий по реализации данного Соглашения на ближайшие годы», — сказал Председатель Правительства Дагестана в ходе встречи с представителями Минского тракторного завода.