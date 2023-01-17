Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Именно национальный фактор обеспечил такую богатую палитру дагестанской культуры и искусства»

С коллективом Минкультуры Дагестана Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов обсуждает не только проведение Года Гамзатова, но и развитие сферы культуры в целом.

В Дагестане вопросам сохранения и развития культуры необходимо уделять особое внимание, учитывая многонациональный этнический состав республики, уверен премьер министр.

«Именно национальный фактор обеспечил такую богатую палитру дагестанской культуры и искусства. На ваше министерство возложена важнейшая в современных реалиях задача обеспечения управления и координации в области культуры, искусства, кинематографии, сохранения традиционной народной культуры, объектов нематериального наследия, обеспечение качественного профильного образования подрастающего поколения», — сказал Председатель Правительства, обращаясь к коллективу Минкультуры Дагестана.