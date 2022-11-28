Абдулмуслим Абдулмуслимов дал рекомендации новой команде мэрии Махачкалы

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня на заседании городского Собрания г.Махачкалы рекомендовал будущему руководителю города обратить внимание на сферы здравоохранения и образования.

«В городе должны быть свои концепции/программы развития образования и здравоохранения. Их в городе еще нет. И это должны быть программы комплексные. Например, программа развития образования должна затрагивать как инфраструктурное, так и образовательные направления. Комфортные условия нужно организовать и в больницах. Вопросы городского хозяйства — традиционные, но здоровье и образование людей — в приоритете», — сказал глава кабинета министров.